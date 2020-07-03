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Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan halka çağrı! Herkes onu öldü sanıyordu...

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen ve ölüp ölmediği tartışma konusu olan lideri Jong-un'dan halka bir çağrı geldi. Kim Jong-un vatandaşlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "maksimum dikkatli olun" mesajını verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan halka çağrı! Herkes onu öldü sanıyordu...
Yonhap ajansına göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in, iktidardaki İşçi Partisinin politbüro toplantısında yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin erkenden hafifletilmesinin, "hayal ve telafi edilemez bir krize" yol açacağına ilişkin uyarıda bulunduğu bildirildi.

KİM'DEN CORONA VİRÜS ÇAĞRISI

Haberde, "Kim, salgına karşı mücadele cephesinde hafif rahatlama ya da gevşeme olmadan maksimum dikkatin sürdürülmesi ve salgına karşı daha ciddi çabanın yeniden düzenlenmesi ve uygulanması gerektiğini vurguladı." ifadesi yer aldı.

Kuzey Kore liderinin, tüm sektörlerin, salgınla gelen tehlike tamamen ortadan kalkana kadar virüse karşı mücadele çalışmalarını daha da güçlendirmesi gerektiğini vurguladığı aktarılan haberde, ayrıca Kim'in "yetkililer arasındaki ihmalkar ve dikkatsiz davranışları sert şekilde eleştirdiği" kaydedildi.

KUZEY KORE'DEN SIKI TEDBİR

Kuzey Kore'de 3 ay içinde ikinci kez Kovid-19 salgınını değerlendirmek üzere politbüro toplantısı düzenlendi.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası bulunmazken ülkede binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu iddia edilmişti.

ÖLÜP ÖLMEDİĞİ TARTIŞMASI SONA ERDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un tüm dünyayı meşgul eden "öldü" tartışması böylelikle bir kez daha sona ermiş oldu.

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