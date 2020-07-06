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Fransız Le Monde'dan çarpıcı Başkan Erdoğan yorumu: Emperyalizme karşı savaşıyor

'nin 'deki yürüttüğü faaliyetleri, Fransızlar dahi imrenerek seyrediyor. Sahadaki Türk varlığından rahatsız olmasına arşılık atılan adımların sağlamlığının farkında olan Fransız gazetesi, Başkan Erdoğan'ı kaleme aldı. Fransız gazetesi, “Erdoğan, 'in 1918'de verdiği mücadeleyi devam ettiriyor” diye yazdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Fransız Le Monde'dan çarpıcı Başkan Erdoğan yorumu: Emperyalizme karşı savaşıyor

Türkiye Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde haklarını savunmak ve ulusal çıkarlarını tüm çıkarların üzerinde tutmak işçin faaliyet gösteriyor. Özellikle bu noktada Libya'da atılan sistematik adımlar Türkiye'nin sahadaki varlığını garanti altına alıyor.

Türkiye'nin Akdeniz'deki adımlarından rahatsız olan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve destekçileri, Doğu Akdeniz ve Libya'da gerilimi artırmanın peşinde koşarken, Fransız medyasında Ankara'nın bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken yorumlar geliyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da oynanan oyunları alt üst eden rolünü analiz eden Fransa merkezli Le Monde, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Gazete, geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadeleyi şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürdüğünü söyledi.

Akşam'ın haberine göre, Le Monde gazetesi, Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin bölgedeki oyun değiştirici rolüne işaret etti. Gazetenin yazısında Gazi Mustafa Kemal ile Başkan Erdoğan karşılaştırıldı. Gazete, "Erdoğan, Libya politikasını ve gaz iddialarını savunmak için Mustafa Kemal'in 1918'den sonra Türkiye'yi bölmeye çalışan Batılı güçlere karşı mücadelesini sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

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