Fransız Le Monde'dan çarpıcı Başkan Erdoğan yorumu: Emperyalizme karşı savaşıyor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yürüttüğü faaliyetleri, Fransızlar dahi imrenerek seyrediyor. Sahadaki Türk varlığından rahatsız olmasına arşılık atılan adımların sağlamlığının farkında olan Fransız Le Monde gazetesi, Başkan Erdoğan'ı kaleme aldı. Fransız gazetesi, “Erdoğan, Mustafa Kemal'in 1918'de verdiği mücadeleyi devam ettiriyor” diye yazdı.
Türkiye Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde haklarını savunmak ve ulusal çıkarlarını tüm çıkarların üzerinde tutmak işçin faaliyet gösteriyor. Özellikle bu noktada Libya'da atılan sistematik adımlar Türkiye'nin sahadaki varlığını garanti altına alıyor.
Türkiye'nin Akdeniz'deki adımlarından rahatsız olan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve destekçileri, Doğu Akdeniz ve Libya'da gerilimi artırmanın peşinde koşarken, Fransız medyasında Ankara'nın bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken yorumlar geliyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da oynanan oyunları alt üst eden rolünü analiz eden Fransa merkezli Le Monde, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Gazete, geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadeleyi şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürdüğünü söyledi.
Akşam'ın haberine göre, Le Monde gazetesi, Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin bölgedeki oyun değiştirici rolüne işaret etti. Gazetenin yazısında Gazi Mustafa Kemal ile Başkan Erdoğan karşılaştırıldı. Gazete, "Erdoğan, Libya politikasını ve gaz iddialarını savunmak için Mustafa Kemal'in 1918'den sonra Türkiye'yi bölmeye çalışan Batılı güçlere karşı mücadelesini sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Darbeci Hafter için çember daralıyor! Libya'da kritik toplantı
- Ünlü oyuncu koronavirüse yenik düştü!
- Meksika'da son 24 saatte 273 kişi öldü
- Yolcu teknesi battı onlarca kişi öldü
- Uyuşturucu karteli orduyla çatıştı
- Vaka sayıları 5 katına çıktı! O ülkede flaş karar
- Filistin Devlet Başkanı İsrail'e bu şartı koştu
- Maymun işçiler! Böyle çalıştırıyorlar
- Dünyaca ünlü bestekar hayatını kaybetti
- İsrail jetleri Gazze'yi vurdu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! Böyle devam ederse... 6 Temmuz koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS ortaöğretim (Lise) ve ön lisans başvuruları ne zaman? İşte tarihi...
- Emekliye 300 lira ek ödeme! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ve ek ödemeler ne kadar? İşte detaylı liste...
- Yeni zamlar açıklandı! 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu?
- Altın fiyatları hareketli! 6 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan "baro" iddialarına flaş yanıt: Usule aykırı hareket edilmemiştir
- BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?
- Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?
- Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?
- Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?