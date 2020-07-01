01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Libya Müftülüğünden "Rus işgali"ne karşı halka flaş çağrı

Libya Müftülüğünden "Rus işgali"ne karşı halka flaş çağrı

Son dakika... 'da Darbeci Hafter'in yönetimi ele geçirmesini fırsat bilen bölgede köşeyi kapmanın peşinde... Bu duruma "dur" diyen Libya Müftülüğü Fetva Dairesi, tüm Libyalılara "Rus işgaline karşı tam bir direniş ve seferberlik halinde olmaları" çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
ABONE OL
RUS İŞGALİNE KARŞI HALKA FLAŞ ÇAĞRI

Müftülüğü Fetva Dairesi Şeriat Araştırma ve Çalışma Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "dinini ve topraklarını korumak isteyen Libyalıların, ülke topraklarındaki Rus işgaline karşı bir seferberlik ve direnişe çağrıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, "Konsey, şehirlerde, havalimanlarında, petrol sahalarında, Libya'nın bölgelerini ve kaynaklarını kontrol etmek isteyen Rus işgalini görüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun gücü yeten Müslümanlar Rus paralı askerlere karşı savaşmalıdır ve bunlarla her türlü ticaret ve alışverişten uzak durmalıdır." ifadelerine yer verildi.

RUSYA'NIN GÖZÜ ZENGİN PETROL YATAKLARINDA

Libya'daki petrolün çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatıyla yetkili Libya Ulusal Kurumu, yakın zamanda yaptığı açıklamada, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin, ülkenin güneyinde bulunan zengin yataklara sahip üretimin durmuş vaziyetteki Şerare Petrol Sahası'na girdiğini bildirilmişti.

Wagner'e mensup paralı askerlerin bu adımı Libya içinde tepkiyle karşılanmıştı.

Son dakika: Pençe-Kaplan operasyonunun şifreleri! Bir ileri aşamaya gider mi? Son gelişmeler neler? Abdullah Ağar canlı yayında anlattı |Video SON DAKİKA: PENÇE-KAPLAN OPERASYONUNUN ŞİFRELERİ! BİR İLERİ AŞAMAYA GİDER Mİ? SON GELİŞMELER NELER? ABDULLAH AĞAR CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan çarpıcı Türkiye, Libya ve Fransa açıklaması TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR'DAN ÇARPICI TÜRKİYE, LİBYA VE FRANSA AÇIKLAMASI
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan çarpıcı Türkiye, Libya ve Fransa açıklaması

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA