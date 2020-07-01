Libya Müftülüğünden "Rus işgali"ne karşı halka flaş çağrı
Son dakika... Libya'da Darbeci Hafter'in yönetimi ele geçirmesini fırsat bilen Rusya bölgede köşeyi kapmanın peşinde... Bu duruma "dur" diyen Libya Müftülüğü Fetva Dairesi, tüm Libyalılara "Rus işgaline karşı tam bir direniş ve seferberlik halinde olmaları" çağrısında bulundu.
Libya Müftülüğü Fetva Dairesi Şeriat Araştırma ve Çalışma Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "dinini ve topraklarını korumak isteyen Libyalıların, ülke topraklarındaki Rus işgaline karşı bir seferberlik ve direnişe çağrıldığı" ifade edildi.
Açıklamada, "Konsey, şehirlerde, havalimanlarında, petrol sahalarında, Libya'nın bölgelerini ve kaynaklarını kontrol etmek isteyen Rus işgalini görüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun gücü yeten Müslümanlar Rus paralı askerlere karşı savaşmalıdır ve bunlarla her türlü ticaret ve alışverişten uzak durmalıdır." ifadelerine yer verildi.
RUSYA'NIN GÖZÜ ZENGİN PETROL YATAKLARINDA
Libya'daki petrolün çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatıyla yetkili Libya Ulusal Petrol Kurumu, yakın zamanda yaptığı açıklamada, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin, ülkenin güneyinde bulunan zengin yataklara sahip üretimin durmuş vaziyetteki Şerare Petrol Sahası'na girdiğini bildirilmişti.
Wagner'e mensup paralı askerlerin bu adımı Libya içinde tepkiyle karşılanmıştı.
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