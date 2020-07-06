06 Temmuz 2020, Pazartesi
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İsrail'den İran'a karşı "casus" uydu: Ofek-16

, askeri istihbarat sağlamak amacıyla uzaya yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip casus uydu gönderdiğini duyurdu. Dün de nükleer silaha sahip olacak bir 'ın, İsrail'in yanı sıra bölge ve dünya için de bir tehdit olduğunu iddia eden İsrail Savunma Bakanı , "Bunun (İran'ın nükleer silah geliştirmesi) olmasını ve İran'ın terörü yaymasını engellemek için her şeyi yapacağız." mesajını vermişti. Bu açıklama üzerine Ofek-16'un uzaya yollanması dikkatlerden kaçmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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İsrail'den İran'a karşı casus uydu: Ofek-16

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, bakanlığın İsrail Uzay Endüstrisi ortaklığında ürettiği Ofek-16 isimli casus uydunun, ülkenin merkezindeki bir üsten yerel saatle 04.00'te fırlatıldıktan sonra başarılı şekilde yörüngesine yerleştiği belirtildi.

Casusluk amacıyla kullanılacak Ofek-16'nın yüksek kapasiteli elektro-optik keşif uydusu olduğu ifade edildi.

İSRAİL'DEN İMALI MESAJ

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ofek-16 uydusunun Savunma Bakanlığı ve Israil Uzay Endüstrisi için önemli bir başarı olduğuna işaret ederek, "İsrail'in yeteneklerini her cephede, her yerde güçlendirmeye ve sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İRAN'A KARŞI KULLANILACAK

Yerel basın, uydunun İran'ın nükleer faaliyetlerini gözetleme amacıyla kullanılacağını yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantztan İrana tehdit: Engelleyeceğiz

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