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Polonya'da eşcinsellerle alakalı flaş karar: Yasaklanıyor

, eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayan bir tasarıyı imzaladığını ve bugün parlamentoya sunacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde PO'nun desteklediği  Başkanı de tasarı konusunda Duda ile hemfikir olduğunu kaydetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2020
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Polonya'da eşcinsellerle alakalı flaş karar: Yasaklanıyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayan bir tasarıyı imzaladığını ve bugün parlamentoya sunacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Duda yaptığı açıklamada, çocukların halihazırda da Polonya anayasasında özel bir yere sahip olduğunu bu yüzden eşcinseller tarafından evlat edinilmeleri konusunun daha net bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Duda tarafından imzalanan tasarıya göre, sadece anayasada belirtilen evlilik müessesinde yaşayan çiftlerin (bir erkek ve bir kadın) evlat edinme hakkı bulunuyor.

Eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayacak olan tasarıya göre yalnız yaşayan kişiler de mahkemeler tarafından yapılacak kontrol sonrası evlat edinebilecek.

Tasarının parlamentoda kabul edilmesi için 3'te 2'lik çoğunluğa ihtiyaç duyuluyor. Duda, Hristiyan değerlere vurgu yapan Polonya Köylü Partisi, Konfederasyon ve Sol, Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platform'un (PO) bir kısmının da tasarıyı destekleyeceğini umduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde PO'nun desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski de tasarı konusunda Duda ile hemfikir olduğunu kaydetti.

POLONYA'DAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Polonya'da 12 Temmuz'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, mevcut Cumhurbaşkanı Duda'nın oyların yüzde 50,3'ünü, PO'nun desteklediği Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski'nin ise 49,7'sini alması öngörülüyor.

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