Beyaz Saray'dan flaş koronavirüs açıklaması
Koronavirüs salgını hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız olduğunu söyledi. Sözcü McEnany ayrıca, "Bu ülkede ölüm oranı, Avrupa'daki bazı ülkelere kıyasla çok düşük" şeklinde konuştu.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız ve ülkedeki ölüm oranının oldukça düşük olduğunu söyledi.
McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede son dönemde artan Kovid-19 vakalarını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı "Bağımsızlık Günü" konuşmasını değerlendirdi.
"ÖLÜM ORANIMIZ ÇOK DÜŞÜK"
Trump'ın açıklamasının son derece "birleştirici ve kapsayıcı" olduğuna işaret eden McEnany, "Dünyanın geri kalanından da bizim değerlerimize saygı duymalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Trump'ın ülkede, Kovid-19'un bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için "zararsız" olduğunu savunmasına ilişkin McEnany, "Trump'ın bu açıklaması, bilimsel gerçeklere dayanıyordu. Bu ülkede ölüm oranı, Avrupa'daki bazı ülkelere kıyasla çok düşük." diye konuştu.
McEnany, "Trump salgını küçümsemiyor aksine gayet ciddiye alıyor." dedi.
TRUMP DA BASINA YÜKLENDİ
ABD Başkanı Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, basının Kovid-19 salgınına ilişkin haberlerini eleştirdi.
Kovid-19 için "Çin virüsü" ifadesini kullanan Trump, "Çin virüsü kaynaklı ölümler, yüzde 39 düştü, test sistemimiz ise dünyada lider konumda. Peki neden yalancı basın bunları haber yapmıyor? Bunun tek bir nedeni var çünkü onlar yalancı basın." değerlendirmesinde bulundu.
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