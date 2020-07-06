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İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Trump'tan sonraki yönetim...

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'tan sonra gelecek yönetime seslendi. Zarif yaptığı açıklamada, "Washington'ın gelecek yönetimi, kendisinden önceki hükümetin adımlarından sorumlu olacaktır" şeklinde konuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2020
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İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Trump'tan sonraki yönetim...

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Donald Trump'tan sonra göreve gelecek yönetimin ABD'nin İran'a yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dış Politika Araştırmaları Merkezi'nin iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen Akdeniz Diyaloğu Toplantısı'nda (MED2020) konuşan Zarif, nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerini kimin kazanacağının önemli olmadığını ve kendileri için önemli olanın İran'a karşı tutumun değişmesi olduğunu belirten Zarif, "Washington'ın gelecek yönetimi, kendisinden önceki hükümetin adımlarından sorumlu olacaktır ve ABD'nin İran'a yaptıklarının hesabını vermelidir." dedi.

Nükleer anlaşmanın ciddi müzakereler ve zor çalışmanın sonucunda elde edilen diplomasi alanındaki büyük bir kazanım olduğunu savunan Zarif, "İran tüm taahhütlerini yerine getirdi. Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmemesi ve karşı tarafta yer alanların ihlali nedeniyle İran nükleer anlaşmadan faydalanamadı." ifadelerini kullandı.

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