İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Trump'tan sonraki yönetim...
ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'tan sonra gelecek yönetime seslendi. Zarif yaptığı açıklamada, "Washington'ın gelecek yönetimi, kendisinden önceki hükümetin adımlarından sorumlu olacaktır" şeklinde konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Donald Trump'tan sonra göreve gelecek yönetimin ABD'nin İran'a yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dış Politika Araştırmaları Merkezi'nin iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen Akdeniz Diyaloğu Toplantısı'nda (MED2020) konuşan Zarif, nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
ABD'nin kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerini kimin kazanacağının önemli olmadığını ve kendileri için önemli olanın İran'a karşı tutumun değişmesi olduğunu belirten Zarif, "Washington'ın gelecek yönetimi, kendisinden önceki hükümetin adımlarından sorumlu olacaktır ve ABD'nin İran'a yaptıklarının hesabını vermelidir." dedi.
Nükleer anlaşmanın ciddi müzakereler ve zor çalışmanın sonucunda elde edilen diplomasi alanındaki büyük bir kazanım olduğunu savunan Zarif, "İran tüm taahhütlerini yerine getirdi. Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmemesi ve karşı tarafta yer alanların ihlali nedeniyle İran nükleer anlaşmadan faydalanamadı." ifadelerini kullandı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İspanya antikor verilerini açıkladı
- Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması
- NASA başkent Ankara ve Anıtkabir'in fotoğrafını paylaştı!
- ABD'de ölü sayısı 132 bini aştı!
- Beyaz Saray'dan şaşırtan maske çıkışı!
- Aliyev'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e taziye mesajı
- İtalya koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- İngiltere'de ölenlerin sayısı 44 bin 236 oldu
- Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 201 yeni vaka
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! İşte BİM marketlerin salı günü indirimleri
- Üniversite adayları heyecan içinde! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...
- İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Son dakika: AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları! 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır?
- TOKİ Konya Tuzlukçu Beyşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama
- Magnum Porsche 2020 çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TÜGVA Ayasofya halısı imzalama kampanyası! 2020 Ayasofya dijital halısı dokuma nasıl yapılır?
- MEB açıklamaları: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?
- KPSS 2020 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar, kaç para?
- Son dakika: Kıdem tazminatı tavan fiyatı 2020 ne kadar? Kıdem tazminatı üst limiti ne kadar oldu?
- Son dakika: MTV kredi kartı ile taksitli ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor?