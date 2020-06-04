İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den flaş sözler: Duygularını paylaşıyoruz
ABD'de George Floyd eylemleri tüm şiddetiyle devam ediyor. Dünyanın yakından takip ettiği ülkede kaos hakim. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’de devam eden ırkçılık karşıtı gösterilerde ABD halkının yanında olduklarını söyleyerek, “İncil masum insanların ölüm emrini veren bir kitap değil. Biz oradaki eylemcilerin duygularını paylaşıyoruz." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Buşehr ve Batı Azerbaycan eyaletlerindeki enerji projeleri için video konferans yöntemiyle düzenlenen açılış töreninde konuştu. ABD'de devam eden ırkçılık karşıtı gösterilere değinen Ruhani, ABD'de yaşayan siyahilerin masum bir şekilde öldürüldüklerini söyleyerek, "ABD bugün siyasi ve toplumsal anlamda en kötü dönemini yaşamakta. ABD'de Beyaz Saray ile aynı düşünceleri paylaşmayan siyahilere ve diğer yabancı azınlıklara zulmedilmekte" ifadelerini kullandı.
BİZ ORADAKİ EYLEMCİLERİN DUYGULARINI PAYLAŞIYORUZ
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd olayının artık küresel bir tepkiye dönüştüğünü belirten Ruhani, "Masum birisi öldürüldüğünde tüm dünya onun için hareket etmeye başlar" dedi. ABD'de devam eden ırkçılık karşıtı eylemlerde göstericiler ile aynı duyguları paylaştıklarını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Beyaz Sarayı kınadıklarını kaydederek, "Bizim için öldürülen kişinin ABD'li bir Hristiyan veya Müslüman olmasının hatta ABD'li olup olmamasının bir önemi yok. Masum bir kişi en vahşi şekilde öldürüldü. Biz oradaki eylemcilerin duygularını paylaşıyoruz" dedi.
Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın St. John Episcopal Kilisesi önünde İncil ile yaptığı konuşmaya tepki göstererek, "İncil masumların öldürülmesini emreden bir kitap değil. ABD Başkanının vatandaşlarına karşı işlenen suçlar için İncil'e el uzatması utanç verici bir durum. Bu talimatları veren Beyaz Saray'ı kınıyoruz" dedi.
KAOS HAKİM
ABD'nin Minneapolis eyaletinde 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta sahte para taşımak ve dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmış ve bu sırada bir polisin uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Floyd'un ABD polisi tarafında öldürülmesine ilişkin görüntüleri büyük tepkilere neden olurken, ülke genelinde başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler polisin sert müdahalesiyle şiddet eylemlerine dönüşmüştü.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Yeni hükumet kuruldu: Kabinede bir Türk var
- Libya ordusu tüm dünyaya son dakika olarak duyurdu!
- 7,1’le sallandı! Korkutan deprem
- Başkan Erdoğan'ı öve öve bitiremedi! İzlenme rekoru kırıyor
- O ülkede koronadan ölenlerin sayısı 6 bini aştı
- 8 ev sulara gömüldü!
- Ruslar korona aşısı için tarih verdi! Ağustos ayında hazır
- İran'da ölenlerin sayısı 8.071'e çıktı
- Putin canlı yayında azarladı! Rusya'da acil durum
- Türk ve Rus bilim insanlarından flaş adım
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
- THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?
- A101 4 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Toshiba Ultra HD Smart Led TV sürprizi! İşte A101 aktüel kataloğu
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?
- Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları
- Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A10 4 Haziran Perşembe kataloğu: Bu hafta A101'de 3'lü tava seti dikkat çekiyor! İşte, A101 indirimleri...