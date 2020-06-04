İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den flaş sözler: Duygularını paylaşıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Buşehr ve Batı Azerbaycan eyaletlerindeki enerji projeleri için video konferans yöntemiyle düzenlenen açılış töreninde konuştu. ABD'de devam eden ırkçılık karşıtı gösterilere değinen Ruhani, ABD'de yaşayan siyahilerin masum bir şekilde öldürüldüklerini söyleyerek, "ABD bugün siyasi ve toplumsal anlamda en kötü dönemini yaşamakta. ABD'de Beyaz Saray ile aynı düşünceleri paylaşmayan siyahilere ve diğer yabancı azınlıklara zulmedilmekte" ifadelerini kullandı.

BİZ ORADAKİ EYLEMCİLERİN DUYGULARINI PAYLAŞIYORUZ

ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd olayının artık küresel bir tepkiye dönüştüğünü belirten Ruhani, "Masum birisi öldürüldüğünde tüm dünya onun için hareket etmeye başlar" dedi. ABD'de devam eden ırkçılık karşıtı eylemlerde göstericiler ile aynı duyguları paylaştıklarını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Beyaz Sarayı kınadıklarını kaydederek, "Bizim için öldürülen kişinin ABD'li bir Hristiyan veya Müslüman olmasının hatta ABD'li olup olmamasının bir önemi yok. Masum bir kişi en vahşi şekilde öldürüldü. Biz oradaki eylemcilerin duygularını paylaşıyoruz" dedi.

Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın St. John Episcopal Kilisesi önünde İncil ile yaptığı konuşmaya tepki göstererek, "İncil masumların öldürülmesini emreden bir kitap değil. ABD Başkanının vatandaşlarına karşı işlenen suçlar için İncil'e el uzatması utanç verici bir durum. Bu talimatları veren Beyaz Saray'ı kınıyoruz" dedi.

KAOS HAKİM

ABD'nin Minneapolis eyaletinde 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta sahte para taşımak ve dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmış ve bu sırada bir polisin uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Floyd'un ABD polisi tarafında öldürülmesine ilişkin görüntüleri büyük tepkilere neden olurken, ülke genelinde başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler polisin sert müdahalesiyle şiddet eylemlerine dönüşmüştü.