İran: ABD ile takasa hazırız
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Tahran yönetiminin ABD ile tüm tutukluların takasına hazır olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de dün yaptığı açıklamada ABD ile yeni tutuklu takasına hazır olduklarını söylemişti.
Washington yönetimi ile yaptıkları tutuklu takası sonucunda 3 İranlı bilim adamının serbest bırakıldığını hatırlatan Rebii, "Takas sürecinin ABD'de tutuklu bulunan tüm İranlılar serbest kalana kadar devam etmesini temenni ediyoruz. Daha önce de defalarca ilan ettiğimiz gibi İran, ABD ile tüm tutukluların takasına hazırdır. Bu konudaki herhangi bir pürüz ABD'ye aittir." ifadelerini kullandı.
ABD ile yeniden müzakerelere ilişkin ise öncelikle Washington yönetiminin terk ettiği nükleer anlaşmadaki müzakere masasına dönmesi gerektiğini dile getiren Rebii, "ABD'nin ciddi müzakerelere meyilli olduğu olduğuna dair işaret görmedik. Geçen süre içinde müzakerelerin ciddiyet, dürüstlük ve sonuç vereceğine dair inancımız kalmadı. Bunun düzeltilmesi için tahrip ettiklerini yeniden inşa etmeliler." görüşlerini paylaştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de dün yaptığı açıklamada ABD ile yeni tutuklu takasına hazır olduklarını söylemişti.
İKİ ÜLKE ARASINDA TUTUKLU TAKASI
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 7 Aralık 2019'da yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir yılı aşkın bir süre ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymani'nin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Zarif, Süleymani'nin serbest bırakılmasıyla 2016'da casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın da kısa süre içinde ülkesine döneceğini ifade etmişti.
ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve ardından serbest bırakılan İranlı bilim insanı Sirus Asgari ise 3 Haziran Çarşamba günü ülkesine dönmüştü.
Ardından 683 gün İran'da cezaevinde kalan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli ABD askeri Michael White da bir gün sonra serbest bırakılmıştı.
White'ın serbest bırakılmasıyla yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla 16 aydır ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin de salıverildiği açıklanmıştı.
Eski ABD New Mexico Eyalet Valisi Bill Richardson, tutuklu takası için İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif ile görüştükleri bilgisini paylaşmıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Hafter cephesinden Türkiye itirafı! "Bazı ülkeler bizi..."
- ABD’de ikinci George Floyd vakası!
- ABD'de dev yangın
- Almanya Dışişleri Bakanı Maas tatile gidenleri uyardı
- İnsan taşıyan dronelar seferlerine başladı
- İHA'larla hastaneye saldırdılar!
- Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
- Çipras Miçotakis'i uyardı: Türkiye'siz olmaz
- Yeni Zelanda corona virüsü yendi! Nasıl başardılar?
- Sahibinden satılık savaş uçakları!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?
- Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?
- DGS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?
- 0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları için son dakika açıklaması! 3-6 ay içerisinde... 8 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
- Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?
- 6 Haziran korona tablosu: Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte corona virüsü son durum!