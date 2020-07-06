İtalya koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
İtalya koronavirüs vaka sayılarında 6 Temmuz'un verilerini açıkladı. İtalya'da son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 34 bin 869'a yükseldi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 34 bin 869'a yükseldi.
Ülkede son 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığınca açıklandı.
Buna göre, ülkedeki aktif yeni tip koronavirüs vaka sayısı 14 bin 709'a geriledi.
Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 241 bin 819'a ulaştı. Son 24 saatte 208 yeni vaka kaydedildi.
İyileşenlerin sayısı, bugün 133'lük artışla 192 bin 241'e çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 8 artarak 34 bin 869'a yükseldi.
Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 660 bin 454 test yapıldı.
BANGLADEŞ'TEN GELEN UÇAKTAKİ YOLCULARDAN...
Lazio Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Alessio D'Amato da yaptığı açıklamada, Bangladeş'ten gelen uçaktan inen 12 yolcuda daha Kovid-19'a rastlandığını ve böylece toplam sayının 39'a yükseldiğini aktardı.
D'Amato, bugün Lazio bölgesinde toplamda 19 yeni vaka kaydedildiğini, bunların 12'sinin Bangladeş uçağından gelenler olduğu bilgisini verdi.
Bangladeş'in başkenti Dakka'dan gelenlere Fiumicino Havaalanı'nda test yapılması yönünde talimat verildiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Roberto Speranza da Schengen Bölgesi dışındaki ülkelerden gelenlere yönelik test yapılmasının iyi olduğunu ancak bunun 14 günlük karantinanın yerini alamayacağını vurguladı.
Speranza, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada da Schengen dışındaki ülkelerden gelenlerin, İtalya'daki Kovid-19 tedbirleri kapsamında kendilerini 14 gün boyunca tecritte tutmaları gerektiğini ifade etmişti.
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