Son dakika: Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 201 yeni koronavirüs vakası
Son dakika haberine göre Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 201 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 165 bin 618’e ulaştı.
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