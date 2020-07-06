06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Son dakika: Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 201 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre ’te son 24 saatte 3 bin 201 kişide daha (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 165 bin 618’e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2020
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Son dakika: Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 201 yeni koronavirüs vakası

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 201 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 165 bin 618'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 artarak toplamda 2 bin 96'ya çıktı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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