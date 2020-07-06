Son dakika: Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 201 yeni koronavirüs vakası

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 201 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 165 bin 618'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 artarak toplamda 2 bin 96'ya çıktı.