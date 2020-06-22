Son dakika: Azerbaycan Türkiye'den SİHA alacak
Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını açıkladı. Ayrıca Bakan Hasanov, kardeş Türkiye'nin aynı zamanda askeri alanda Azerbaycan'a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Milli Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı onayladığını da belirtti.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun yeni silah ve araç alımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"ARTIK SONUÇ DA VAR"
Program sunucusunun, "Türk üretimi silahlı insansız hava araçları Suriye ve Libya'da başarı gösterdi. Azerbaycan'ın Türkiye'den bu araçlardan alma niyeti var mı?" sorusunu Zakir Hasanov, "Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Artık sonuç da var." şeklinde yanıtladı.
TÜRKİYE'DEN ÇİFTE DESTEK
Bakan Hasanov, kardeş Türkiye'nin aynı zamanda askeri alanda Azerbaycan'a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Milli Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı onayladığını da kaydetti.
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