22 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Azerbaycan Türkiye'den SİHA alacak

Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral , 'den silahlı insansız hava aracı () alacaklarını açıkladı. Ayrıca Bakan Hasanov, kardeş Türkiye'nin aynı zamanda askeri alanda Azerbaycan'a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Milli Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı onayladığını da belirtti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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TÜRKİYE’DEN KARDEŞ AZERBAYCAN’A ÇİFTE DESTEK

Savunma Bakanı , bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun yeni silah ve araç alımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"ARTIK SONUÇ DA VAR"

Program sunucusunun, "Türk üretimi silahlı insansız hava araçları ve 'da başarı gösterdi. Azerbaycan'ın 'den bu araçlardan alma niyeti var mı?" sorusunu Zakir Hasanov, "Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Artık sonuç da var." şeklinde yanıtladı.



TÜRKİYE'DEN ÇİFTE DESTEK

Bakan Hasanov, kardeş Türkiye'nin aynı zamanda askeri alanda Azerbaycan'a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Milli Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı onayladığını da kaydetti.

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