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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Azerbaycan' mesajı: Özümüz bir sözümüz birdir

, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Özümüz bir, sözümüz birdir. 1918'de bağımsızlığını ilan eden kardeş ülkemiz Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN 'AZERBAYCAN' MESAJI

'da, 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 102. yıl dönümü kutlanılıyor.

Bu vesileyle , resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"ÖZÜMÜZ BİR, SÖZÜMÜZ BİRDİR"

Bakan Albayrak, paylaşımında, "Özümüz bir, sözümüz birdir. 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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