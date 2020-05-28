Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Azerbaycan' mesajı: Özümüz bir sözümüz birdir
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Özümüz bir, sözümüz birdir. 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Azerbaycan'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 102. yıl dönümü kutlanılıyor.
Bu vesileyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
"ÖZÜMÜZ BİR, SÖZÜMÜZ BİRDİR"
Bakan Albayrak, paylaşımında, "Özümüz bir, sözümüz birdir. 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Özümüz bir, sözümüz birdir. 🇦🇿 🇹🇷— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 28, 2020
28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. #Azerbaycan102yaşında pic.twitter.com/q6NnXWu2AO
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