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Rus uzman Zvyagelskaya'dan çarpıcı çıkış: Erdoğan bağımsızlığını ortaya koydu

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Uluslararası Sorunlar Bölümü Başkan Yardımcısı İrina Zvyagelskaya, ''nin 'ye rağmen alması Erdoğan'ın bağımsızlığını ortaya koydu.' açıklamasında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Rus uzman Zvyagelskaya'dan çarpıcı çıkış: Erdoğan bağımsızlığını ortaya koydu

Rus Uzman Zvyagelskaya, 'Çevrimiçi Primakov Okumaları' adlı etkinlikte yaptığı konuşmada "S-400'lerin alınması, Türkiye için sadece ulusal güvenliğin pekiştirilmesi açısından değil, siyasi açıdan da çok önemliydi. Zira NATO'nun güney kanadı olan ve ABD'yle oldukça gergin ilişkilere sahip olan Erdoğan'ın NATO üyeliğine bağlı yükümlülüklerine rağmen ciddi kararlar alabileceğini göstermesi gerekiyordu. Ancak bundan dolayı Türkiye'nin günün birinde NATO'daki varlığını tartışmaya açacağı çıkarımında bulunamayız. NATO üyeliği, her halükarda Türkiye'nin önceliği olacak" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Erdoğan'ın S-400 sistemleri alımına devam edip etmeyeceğini bilmediğini, zira ABD'nin Ankara'ya oldukça ciddi bir baskı uyguladığını kaydeden Zvyagelskaya, "Ancak Erdoğan'ın S-400 almış olması ve ABD'nin isteklerinin tersi yönde hareket etmesi, Türk liderin her zaman önem verdiği bağımsızlığın ortaya koyulması için yeterli" diye vurguladı.

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