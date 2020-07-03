Son dakika: Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti
Son dakika haberine göre... Elysee Sarayı Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in istifa ettiğini duyurdu. Philippe kabine tarafından yeni isim açıklanana kadar görevini sürdürecek.
Elysee Sarayı Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in istifa ettiğini duyurdu. Fransa Başbakanı Edouard Phillipe'nin kabine tarafından yeni isim açıklanana kadar görevini sürdüreceği duyuruldu.
MACRON İSTİFAYI KABUL ETTİ
Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Edouard Philippe ile hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu, Macron'un istifaları kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada istifaların sebebi ise belirtilmezken, Fransa Başbakanı Edouard Phillipe'nin kabine tarafından yeni isim açıklanana kadar görevini sürdüreceği duyuruldu.
BÜYÜK ŞEHİRLERİ KAYBETTİ
Fransa'da Pazartesi günü koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci tur oylaması sonuçlanmış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), ilk turda olduğu gibi ülkedeki büyük şehirleri kaybetmişti. Başbakan Edouard Philippe ise Le Havre'da girdiği yarışta yüzde 58,83 ile seçimi kazanmıştı.
Philippe'in, Le Havre Belediye Başkanlığı ile Başbakanlık görevi arasında seçim yapması gerekecek. Ülkede siyasi teamüller gereği başbakanlık ile belediye başkanlığı görevleri aynı anda yapılamıyor.
ÜLKE GÜNDEMİNDEYDİ
Özellikle Fransa'da yarı-başkanlık sistemlerinde halk desteğini yitiren cumhurbaşkanlarının yeni bir sayfa açmak için sıklıkla başbakanlarını görevden aldığı görülmüş, Françoise Ferroz Le Monde'da yayımlanan başyazıda, Macron'un artık Philippe'le mi, yoksa bir başka isimle mi yola devam etmenin uygun olacağı uzun uzun konuşulmuştu.
Ülkede Kovid-19 salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında 80 suç duyurusunda bulunulmuştu.
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