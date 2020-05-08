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Haberler Galeri Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400 anlaşmasının detayını açıkladı: Ruslar ulaşamayacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400 anlaşmasının detayını açıkladı: Ruslar ulaşamayacak

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerin, corona virüs nedeniyle aktive edilmesi ertelenmişti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan S-400 anlaşmasının detaylarını açıkladı. Demir, "Rus personel S-400 bataryalarına istediği gibi ulaşamayacak" dedi.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 09:48
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400 anlaşmasının detayını açıkladı: Ruslar ulaşamayacak

Corona virüs sebebiyle aktive edilmesi ertelenen S-400 hava ve füze savunma sisteminde kurulum sürecinin devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den, sürece ilişkin açıklama geldi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400 anlaşmasının detayını açıkladı: Ruslar ulaşamayacak

Milliyet'in haberine göre; Savunma dergilerinin ortak yayınında soruları yanıtlayan Demir, "S-400'de kurulum süreci devam ediyor ve belirli sistemler devreye alındı.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400 anlaşmasının detayını açıkladı: Ruslar ulaşamayacak

Tedarik anlaşmasına eğitim, bakım, idame ve teknik destek gibi kalemler dâhil olsa da Rus personel S-400 bataryalarına istediği gibi ulaşamayacak. Bu konu kırmızı çizgimiz. Sistemlere dokunan, iş yapan taraflar Türk firmaları ve Türk Hava Kuvvetleri olacak" dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400 anlaşmasının detayını açıkladı: Ruslar ulaşamayacak

S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLER NELER?

Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400 anlaşmasının detayını açıkladı: Ruslar ulaşamayacak

S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.