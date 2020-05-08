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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400 anlaşmasının detayını açıkladı: Ruslar ulaşamayacak
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerin, corona virüs nedeniyle aktive edilmesi ertelenmişti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan S-400 anlaşmasının detaylarını açıkladı. Demir, "Rus personel S-400 bataryalarına istediği gibi ulaşamayacak" dedi.
Giriş Tarihi: 08.05.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 09:48
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