Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400 anlaşmasının detayını açıkladı: Ruslar ulaşamayacak

Tedarik anlaşmasına eğitim, bakım, idame ve teknik destek gibi kalemler dâhil olsa da Rus personel S-400 bataryalarına istediği gibi ulaşamayacak. Bu konu kırmızı çizgimiz. Sistemlere dokunan, iş yapan taraflar Türk firmaları ve Türk Hava Kuvvetleri olacak" dedi.