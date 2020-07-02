İngiltere'den flaş Türkiye kararı! O yasak kalkıyor
The Daily Telegraph gazetesi, İngiltere'nin, tüm AB destinasyonlarına, Bermuda ve Cebelitarık dahil olmak üzere İngiliz bölgelerine ve Türkiye, Tayland, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya zorunlu olmayan seyahat yasağını kısa süre içinde kaldıracağını yazdı.
The Daily Telegraph gazetesi, İngiltere hükümetinin 'hava köprüsü' planlarını etkili bir şekilde ortadan kaldıracağını ve 75 ülkeden ülkeye giriş yapanlar için karantina kurallarını sona erdireceğini yazdı.
"TÜRKİYE İÇİN KARANTİNA KALKACAK"
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, seyahat kısıtlamaları ile ilgili açıklama yaptı. Telegraph'a konuşan İngiliz hükümeti yetkilileri, Türkiye'ye uygulanan karantina uygulamasının da kaldırılacağını duyurdu.
"DİPLOMATİK BİR KABUS YARATIYOR"
Kaynaklar "100 bin kişide 9.7 vakanın görüldüğü Türkiye de 75 ülke arasında yer alacak. İngiltere'de bu oran 8.5 kişi olarak biliniyor" dedi. Öte yandan ismini açıklamayan bir hükümet yetkilisi "Karantina kuralları ve muaf tutulacak ülkeler diplomatik bir kabus yaratıyor ve bu yasal olarak zorluk oluşturabilir" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İngiltere, geçen Cuma günü Fransa, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerden dönen kişiler için uygulayacağı 14 günlük karantinadan vazgeçeceğini açıklamıştı.
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