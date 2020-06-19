19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Beyaz Saray'dan açıklama! Trump Avrupa'ya seyahat kısıtlamasını kaldıracak mı?

Beyaz Saray'dan açıklama! Trump Avrupa'ya seyahat kısıtlamasını kaldıracak mı?

Sözcüsü Kayleigh , Başkanı 'ın Avrupa'ya seyahat kısıtlaması hakkındaki görüşleri üzerinden bir açıklama yaptı. Sözcü McEnany, "Trump'ın Avrupa'ya seyahat kısıtlamasını kaldırma planı yok" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.06.2020
ABONE OL
AVRUPA'YA SEYAHAT KISITLAMASI KALKACAK MI?

Sözcüsü Kayleigh , Başkanı 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamasını kaldırma planının olmadığını açıkladı.

KISITLAMA KALKACAK MI?

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine "Başkan Trump, bu ülkelerdeki virüs verilerini takip ediyor ve şu anda seyahat kısıtlamalarını kaldırma gibi bir planı yok. Ancak bu, günün sonunda, Trump'ın verilere ve Amerikan halkının sağlığına göre vereceği bir karar." dedi.

Sözcü McEnany, ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgili bir soru üzerine "Trump kesinlikle antifaşist. Ancak Trump aynı zamanda hukuksuzluğa ve anarşiye de karşı. Trump, sokaklarımızda yaşananlara karşı." yanıtını verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Bir gazeteci Trump'ın, kabinesindeki birçok isimle yollarını ayırdığını ve bu kişilere birçok olumsuz cümle sarf ettiğini anımsatarak, "Trump neden böyle kişileri yönetime almaya devam ediyor?" sorusunu sordu.

McEnany ise "Trump, yönetiminde dengeleyici bakış açılarını seviyor. Bu sabah kendisiyle (Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) John Bolton hakkında konuştum ve 'Benim tam tersim düşünen insanları görmek istiyorum' dedi. Başkan 'ün yönetiminde gördüğümüz gibi Trump da kendi yönetiminde bir rakip ekip olmasını seviyor." değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA