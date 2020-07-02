Kremlin duyurdu: Putin halk oylamasında oyların çoğunu aldı

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkenin siyasi sistemini değiştirecek ve 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliğinde halktan büyük bir destek aldı.

Sandıklarının %100'ünün açılmasıyla birlikte halk oylamasında Putin'e %78'e yakın bir oranda destek çıktığı bildirildi.

Bu sonuca göre görev süresi 2024'te dolacak olan Putin iki kez daha 6 yıllık süreler için devlet başkanlığına aday olabilecek.