Son dakika: Dışişleri Bakanlığından AB'ye "seyahat kısıtlaması" tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Birliği'ne (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye’ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz." dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un, seyahat kısıtlamalarına ilişkin AB tavsiye kararında ülkemizin yer almaması hakkındaki soruya şu cevabu verdi:
"Avrupa Birliği'ne (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye'ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz.
Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısı ortadadır. Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi.
Türkiye salgın süresince uluslararası toplumla da örnek bir dayanışma sergilemiştir.
Salgın çerçevesinde Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve işbirliğine devam edecektir.
Vatandaşlarımıza yönelik seyahat kısıtlaması konusunda yapılan bu yanlışlığın, en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz."
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