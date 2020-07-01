01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Oxford Üniversitesi'nden umutlandıran corona virüs aşısı denemesi!

Tüm dünyanın merakla beklediği haber sonunda geldi. Koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmaları ilk sonuçlarını verdi. tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının üçüncü faz insanlı denemelerinden iyi haber geldi. Araştırmacılar aşı sayesinde insan vücudunun virüse karşı kendini korunacak bağışıklığı gösterdiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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UMUTLANDIRAN CORONA VİRÜS AŞISI DENEMESİ!

liderliğinde gerçekleştirilen Covid-19 aşı çalışmaları sonucunda insan vücudunun virüse karşı bağışıklık sağlayacak doğru yanıtı verdiğini bildirdi.

8 BİN KİŞİ AŞILANDI
İngiliz Reuters haber ajansının da duyurduğu haberde, Oxford Üniversitesi'nde vaksinoloji profesörü olan Sarah Gilbert 3. faz insanlı aşı denemelerinde 8 bin kişinin aşılandığını belirtti.

KIŞ AYINA YETİŞECEK Mİ?
Ancak araştırmaya liderlik eden Oxfordlu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğine dikkat çekti.Aşının piyasaya çıkışı için net bir tarih verilmezken araştırmacılar, aşının kış aylarına yetişemeyecekmiş gibi hareket edilmesi ve en kötüye hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

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