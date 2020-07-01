01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Almanya Başbakanı Angela Merkel: Anlaşmasız Brexit'e hazırlıklı olun

Almanya Başbakanı , ile ayrılma sonrası için bir ticaret anlaşması yapılabilmesi için görüşmelerini hızlandırma kararı almış olmalarına karşın, 'nin (), anlaşmasız bir 'e hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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MERKEL: ANLAŞMASIZ BREXİT'E HAZIRLIKLI OLUN
, 'nin bir anlaşma olmadan gerçekleşecek bir anlaşmasıyla oluşacak duruma hazırlıklı durum için hazırlık yapılmasını önerdi.

'nin Brexit baş müzakerecesi Michel Barnier de daha önce yaptığı açıklamada, iki tarafın da yoğunlaştırılmış görüşmeler için tüm çabayı göstereceğini vurguladı ancak, 'ın finans sektörü için önerdiği düzenlemelerin AB için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Birleşik Krallık ve , 16 Haziran'da yaptıkları açıklamalara göre, Brexit sonrası ilişkilerine ilişkin görüşmeleri Temmuz sonrasında yoğunlaştırma konusunda anlaştılar.

Bu konuda iki tarafın da kararlılığı, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa konseyi Başkanı , Avrupa komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin video-konferans yöntemiyle yaptıkları toplantının ardından açıklandı.

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