01 Temmuz 2020, Çarşamba
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ABD'de F-16 savaş uçağı düştü!

ABD’nin eyaletindeki ’nden kalkan bir F-16 savaş uçağının düştüğü açıklandı. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait tipi uçağın rutin eğitim uçuşunda olduğu belirtildi. Pilotun durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, kazanın sebebinin incelendiği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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ABD'DE F-16 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ!
ABD'nin eyaletindeki 'nden kalkan bir F-16 savaş uçağının düştüğü açıklandı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait tipi uçağın rutin eğitim uçuşunda olduğu belirtildi. Pilotun durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, kazanın sebebinin incelendiği ifade edildi.

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