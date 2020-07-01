01 Temmuz 2020, Çarşamba
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İsrail el koyduğu Filistin topraklarında binaları yükseltiyor!

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki ’nın güneyinde Filistinlilere ait araziye el koyarak, üzerine yerleşim yeri inşa etmeye başladığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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İSRAİL EL KOYDUĞU FİLİSTİN TOPRAKLARINDA BİNALARI YÜKSELTİYOR!

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda Yahudi yerleşimci, El Halil'e bağlı Halhul beldesinin kuzeyindeki bölgesine baskın yaptı.

ordusunun "askeri bölge" ilan ettiği alana Filistinlilerin girişine izin verilmezken, alana İsrail bayrakları diken Yahudi yerleşimciler inşaat hazırlıklarına başladı.

Yahudi yerleşim birimlerine yakın olan Cebel Calis bölgesi, anlaşmalara göre Filistinlilere ait olan Halhul ve Sair kentlerinin sınırları içinde bulunuyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği ve 'te 270'ten fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu bölgelerde ikamet eten 650 bine yakın Yahudi yerleşimci, işgalin boyunduruğu altında yaşayan Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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