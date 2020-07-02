Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin öldürülmesi için Rusya'nın Taliban'a para teklif ettiği iddialarına cevap
Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddiaları üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Bu istihbarat, halen teyit edilmiş değil." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiğine dair istihbaratın henüz teyit edilmediğini açıkladı.
"HALEN TESPİT EDİLEMEDİ"
McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Seattle'daki göstericilerin kurduğu özerk bölgenin polis zoruyla dağıtılmasına ilişkin, "Capitol Hill Özerk Bölgesi olarak bilinen bölge, radikal sağın ve demokratların, başarısız olmuş bir deneyiydi. Seattle, anarşistlerin elinden alınarak, özgürleştirildi." diye konuştu.
Rusya'nın Afganistan'daki Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban militanlarına para teklif ettiği iddialarına ilişkin McEnany, "Bu istihbarat, halen teyit edilmiş değil." dedi.
McEnany, CIA Direktörü Gina Haspel ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın, yarın Kongre liderleri ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini ve Rusya konusunda bilgilendirme yapacağını kaydetti.
ABD'deki artan Kovid-19 vakalarına da işaret eden McEnany, "Başkan Trump, virüsün kaybolacağı konusunda emin." dedi.
NEW YORK TİMES'IN İDDİASI
New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif ettiği iddiasında bulunmuştu.
ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.
Söz konusu istihbaratın, ABD Başkanı Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı aktarılan haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise söz konusu istihbaratın teyit edilmediğini ve bu nedenle de Başkan Trump'a herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını açıklamıştı.
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