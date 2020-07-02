Kolombiya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti
Dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını, Kolombiya'da da etkisini göstermeye başladı. Kolombiya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vaka sayısının 100 bini aştığı belirtildi.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bini aştı.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 4 bin 163 artarak 102 bin 9'a yükseldi.
Son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 470'e çıktı.
Başkent Bogota, 31 bin 417 vakayla ülkede salgından en çok etkilenen yer olarak öne çıkıyor.
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 1334 kişi artarak 43 bin 407'ye çıktı.
Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.
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