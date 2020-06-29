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Son dakika: BM'den İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planına sert tepki: Yasa dışı! Durdurun

Son dakika haberine göre , 'in 'daki bazı bölgeleri ilhak planlarının "yasa dışı" olduğunu bildirdi ve İsrail'e bu planı durdurma çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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BM'DEN İSRAİL'İN İLHAK PLANINA SERT TEPKİ: YASA DIŞI

Birleşmiş Milletler () , 'in 'daki bazı bölgeleri ilhak planlarının "yasa dışı" olduğunu bildirdi.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yasa dışı ilhak planlarının durdurulması gerektiğini belirterek, bu planların Filistinlilerin insan hakları üzerinde yıkıcı etkisi olacağını ifade etti.

İsrail'in ilhak planlarını "yasa dışı" olarak nitelendiren Bachelet, İsrail'in kendi yetkililerini ve dünyadaki çağrıları dikkate alarak bu "tehlikeli yoldan" dönmesi gerektiğini belirtti.

Bachelet, ilhakın sonuçlarının öngörülemeyeceğine dikkati çekerek, bunun sadece Filistinliler için değil İsrailliler ve bölge için de yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

İlhak planlarının bölgedeki kalıcı barış çabalarına "ciddi hasar" vereceğini vurgulayan Bachelet, ilhak edilecek bölgelerde yaşayan Filistinlilerin eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimlerinin daha da zorlaşacağının altını çizdi.

Bachelet, uluslararası hukuku çiğneyen Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakla birlikte daha da genişleyeceğini, bunun iki toplum arasındaki gerilimi arttıracağını ifade etti.

Yasa dışı ilhakın "İsrail'in işgalci bir güç olarak uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini değiştirmeyeceğine" dikkati çeken Bachelet, aksine iki devletli çözüm umutlarını derinden yaralayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, "Bu karardan geri dönmek için hala zaman var." dedi.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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