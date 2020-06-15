15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Mossad Başkanı Yossi Kohen'den kirli plan! İlhak planı için Arap liderlerle görüşecek

Mossad Başkanı Yossi Kohen'den kirli plan! İlhak planı için Arap liderlerle görüşecek

Son dakika haberi...  İstihbarat ve Özel Operasyonlar Enstitüsü (Mossad) Başkanı ’in, önümüzdeki günlerde Arap ülkelerinin liderleriyle görüşeceği ve Barı Şeria’nın ilhak planı konusunda bu liderlerin ‘nabzını ölçeceği’ belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2020
ABONE OL
MOSSAD BAŞKANI YOSSİ KOHEN'DEN KİRLİ PLAN!

medyası, Mossad Başkanı 'in önümüzdeki günlerde, , ve diğer Arap ülkelerinin liderleriyle görüşeceğini duyurdu. Kohen'in, görüşme içeriğinin İsrail'in işgal altındaki 'nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planıyla ilgili liderlerin görüşlerini dinlemek olduğu bildirildi.

HAMAS'TAN İLHAK İLE İLGİLİ MÜCADELE AÇIKLAMASI

Öte yandan yöneticilerinden Berdevil, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planıyla mücadele için bir dizi ulusal faaliyet başlattıklarını açıkladı. Hamas Hareketi yöneticilerinden Salah el-Berdevil, 'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planıyla mücadele için halk, medya, diplomasi ve hukuk ayaklarından oluşan ulusal faaliyet başlattıklarını söyledi.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK PLANI"

ABD Başkanı 'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta 'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve yönetiminin 'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD'den vatandaşlarına Batı Şeria ve Gazze Şeridi uyarısı ABD'DEN VATANDAŞLARINA BATI ŞERİA VE GAZZE ŞERİDİ UYARISI

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA