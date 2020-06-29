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Afganistan'da pazar yerine bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre; 'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 15 sivilin de yaralandığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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ÜLKE ŞOKTA! PAZAR YERİNE BOMBALI SALDIRI!

Helmand Valiliği, Sangin ilçesinin "Kuhne Bazar" pazar yerine önce 4 roket mermisinin isabet ettiğini, ardından kalabalığın arasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

TALİBAN SALDIRDI

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 23 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

TALİBAN KONTROLÜNDE...

Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.

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