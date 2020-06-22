22 Haziran 2020, Pazartesi
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Filistin'den İsrail'e ilhak planı tepkisi

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil , 'in ilhak planı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni bir yol ayrımının başında olunduğunu belirten Rudeyne, "Önümüzdeki 10 gün 'ilhak' ile mücadele yöntemini belirleyeceğiz" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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FİLİSTİN'DEN İSRAİL'E İLHAK PLANI TEPKİSİ

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil , gelecek on günün 'in Temmuz'un başında uygulamayı hedeflediği işgal altındaki 'nın bazı kısımlarını ilhak planı ile mücadele etme yöntemini belirleyeceğini söyledi.

"HALKIMIZ MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEYE HAZIRDIR"

Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, Filistin halkı açısından gelecek günlerin önemine işaret ederek, "Önümüzdeki on gün 'ilhak' ile mücadele yöntemini belirleyecektir. Yeni bir yol ayrımının başında olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Arap dünyasının Filistin halkının yanında durması, uluslararası toplumun da kınamalardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, "Arap dünyası Kudüs ve Filistin davasına ilişkin çizgilerini netleştirmelidir ve bu davayı sahiplenmelidir. Uluslararası toplum da kınamaktan öteye geçmeyen açıklamalarından vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Rudeyne, açıklamasında ilhak ile mücadele yöntemine dair ayrıntılara yer vermezken, "Halkımız mücadeleyi sürdürmeye hazırdır." dedi.

Filistin Yönetimi'nin siyasi ve diplomatik çabalarını devam ettirdiğini belirten Ebu Rudeyne, Devlet Başkanı 'ın yakın zamanda 'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı 'ın, Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta 'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve yönetiminin Filistin'e ait Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

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