Filistin'den İsrail'e ilhak planı tepkisi
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in ilhak planı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni bir yol ayrımının başında olunduğunu belirten Rudeyne, "Önümüzdeki 10 gün 'ilhak' ile mücadele yöntemini belirleyeceğiz" dedi.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, gelecek on günün İsrail'in Temmuz'un başında uygulamayı hedeflediği işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planı ile mücadele etme yöntemini belirleyeceğini söyledi.
"HALKIMIZ MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEYE HAZIRDIR"
Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, Filistin halkı açısından gelecek günlerin önemine işaret ederek, "Önümüzdeki on gün 'ilhak' ile mücadele yöntemini belirleyecektir. Yeni bir yol ayrımının başında olabiliriz." ifadelerini kullandı.
Arap dünyasının Filistin halkının yanında durması, uluslararası toplumun da kınamalardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, "Arap dünyası Kudüs ve Filistin davasına ilişkin çizgilerini netleştirmelidir ve bu davayı sahiplenmelidir. Uluslararası toplum da kınamaktan öteye geçmeyen açıklamalarından vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Ebu Rudeyne, açıklamasında ilhak ile mücadele yöntemine dair ayrıntılara yer vermezken, "Halkımız mücadeleyi sürdürmeye hazırdır." dedi.
Filistin Yönetimi'nin siyasi ve diplomatik çabalarını devam ettirdiğini belirten Ebu Rudeyne, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakın zamanda Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.
İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.
ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.
Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.
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