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Son dakika | ABD'den NATO'ya flaş çağrı! "Savunmaya geçin"

haberi... , " müttefiklerimizin taahhütleri uyarınca gayri safi yurtiçi hasılalarının () yüzde 2’sini savunmaya harcamaları konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz." çağrısını yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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ABD'DEN NATO'YA FLAŞ ÇAĞRI! SAVUNMAYA GEÇİN

Esper ile Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'deki NATO Karargahında gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde kısa bir açıklama yaptı.

Stoltenberg, Esper'e ziyareti için teşekkür ederek ikilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve gibi ittifakı ilgilendiren önemli konuları ele alacağını aktardı.

Esper ise NATO'nun hazırlık girişiminde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

NATO'YA ÇAĞRI

Kolektif savunma alanında önemli adımlar atıldığını ancak çabaların artırılması gerektiğini kaydeden Esper, "NATO müttefiklerimizin taahhütleri uyarınca gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya harcamaları konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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