Son dakika | ABD'den NATO'ya flaş çağrı! "Savunmaya geçin"
Son dakika haberi...ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "NATO müttefiklerimizin taahhütleri uyarınca gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2’sini savunmaya harcamaları konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz." çağrısını yaptı.
ABD Savunma Bakanı Esper ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde kısa bir açıklama yaptı.
Stoltenberg, Esper'e ziyareti için teşekkür ederek ikilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve Afganistan gibi ittifakı ilgilendiren önemli konuları ele alacağını aktardı.
Esper ise NATO'nun hazırlık girişiminde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.
NATO'YA ÇAĞRI
Kolektif savunma alanında önemli adımlar atıldığını ancak çabaların artırılması gerektiğini kaydeden Esper, "NATO müttefiklerimizin taahhütleri uyarınca gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya harcamaları konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
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