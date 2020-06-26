Seyşeller'de iki ay sonra koronavirüse rastlandı
Afrika'nın turizm cenneti Seyşeller'de iki ay sonra ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı. Ülkede salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı 20.
Seyşeller Haber Ajansının haberine göre, ülke sularında balıkçılık yapan 9 yabancı denizcinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Hükümet, tüm yabancı gemi mürettebatlarına test yaparak hastaları karantinada tutacağını açıkladı.
Ülkede, nisan ayından bu yana hiç vaka kaydedilmemişti.
Devlet Başkanı Danny Faure, ekonomiyi tamamıyla durdurmanın sonuçlarının ağır olabileceğini söyleyerek, gerekli önlemlerin alınarak normal hayattaki işleyişin sürdürüleceğini belirtti.
Ülkede salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı 20.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İki yüzlü ABD! Milyon dolarlık yeni skandal
- Yunanistan'dan skandal 'Ayasofya' hamlesi
- Türkiye'den Atina'ya çifte mesaj
- Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı
- Fransız medyasından Macron'a Türkiye ayarı
- Türkiye'yle savaş açıklaması: Sonumuz olur
- Trump'tan itiraf: Bir aptala görev verdim...
- Firari FETÖ'cü Öz tekme tokat dayak yedi!
- Irak’ta Hizbullah’a operasyon: Roketatarlar ele geçirildi
- Koronavirüs dehşeti!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
- Son dakika: İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
- Son dakika: İstanbul, Bursa, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran AFAD son depremler listesi
- Son dakika: Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi! 26 Haziran son depremler
- Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar? Araç özellikleri nelerdir?
- Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları
- Cuma Hutbesi 26 Haziran: Diyanet Cuma hutbesi konusu: "Yuvalarımız Kur'an ile aydınlansın"
- 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: Vantilatör ve masaj aleti dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- Cuma mesajları 2020: Anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!
- Diyanet takvimi: 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?
- TOKİ Kars 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kars Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama