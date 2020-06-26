26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Seyşeller'de iki ay sonra koronavirüse rastlandı

Seyşeller'de iki ay sonra koronavirüse rastlandı

'nın turizm cenneti Seyşeller'de iki ay sonra ilk kez yeni tip (Kovid-19) vakasına rastlandı. Ülkede salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı 20.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2020
ABONE OL
O ÜLKEDE KORONAVİRÜS 2 AY SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Seyşeller Haber Ajansının haberine göre, ülke sularında balıkçılık yapan 9 yabancı denizcinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Hükümet, tüm yabancı gemi mürettebatlarına test yaparak hastaları karantinada tutacağını açıkladı.

Ülkede, nisan ayından bu yana hiç vaka kaydedilmemişti.

Devlet Başkanı Danny Faure, ekonomiyi tamamıyla durdurmanın sonuçlarının ağır olabileceğini söyleyerek, gerekli önlemlerin alınarak normal hayattaki işleyişin sürdürüleceğini belirtti.

Ülkede salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı 20.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA