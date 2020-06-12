İngiltere'nin dev havayolu şirketleri British Airways, EasyJet ve Ryanair'dan hükümete karantina davası

İngiliz havayolu şirketleri British Airways, easyJet ve Ryanair, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, hükümetin ülkeye girişlerde 14 günlük karantina önlemlerine karşı yasal işlem başlattı.

Avrupa'da birçok ülke corona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldıkları önlemleri gevşetmeye devam ediyor. Bir çok Avupa ülkesi 1 Temmuz'dan itibaren yurt dışından gelen turistlere 14 günlük karantina uygulamasına son vermeyi planıyor. İngiliz havayolu şirketleri British Airways, easyJet ve Ryanair, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, hükümetin ülkeye girişlerde 14 günlük karantina önlemlerine karşı hukuki mücadele başlattı.Havayolları şirketleri, hükümetin uygulamasını kusurlu olarak nitelendirerek, kararın "İngiliz turizmi ve daha geniş ekonomi üzerinde yıkıcı bir etkisi" olacağını ifade etti.

BA: UYGULAMA MANTIKSIZ VE ORANTISIZ

British Airways'in ana şirketi olan IAG, havayolu şirketi yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uygulama kesinlikle mantıksız ve orantısız olduğunu düşünüyoruz.Bunun için hükümetin kararını mahkemeye taşıyacağız. Hukuki açıdan hakkımızı arayacağız" dedi.

RYANAİR: SAÇMALIK VE İŞE YARAMAZ

Ryanair'in CEO'su Michael O'Lear da karantina kurallarının "saçmalık" ve "işe yaramaz" olacağını dile getirirken, havayolu şirketi daha önce yaptığı açıklamada, "Ryanair, bu etkisiz karantinaya karşı IAG tarafından başlatılan her türlü yasal eylemi destekleyecek" İfadelerini kullanmıştı. Öte yandan, İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmasına izin verilmişti. Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında, 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına, profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran'da ise tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.