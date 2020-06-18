Libya'da ele geçirilmişti! Hafter'in generali Türk muhabirlere bir bir itiraf etti
Türkiye'nin desteğiyle Libya Ordusu, darbeci Hafter'i haritadan sildi. Libya Ordusu'nun ele geçirdiği ülkenin doğusundaki darbeciler arasında Hafter'in gözde generali Yusuf Muhammed, Türk muhabirlere itiraflarda bulundu. Muhammed, “Türkiye-Libya anlaşması moralimizi bozdu. Hava üssünde BAE’den gelenler çalışıyor. Wagner şirketi bizim için savaşıyordu.” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin askeri danışmanlık verdiği Libya Ordusu harika işler çıkarıyor. Libya Ordusu'nun yakalayıp cezaevine koyduğu darbeci Hafter'in komutanı konuştu. TRT Haber'in aktardığına göre, Ali Yusuf Muhammed, Libya ordusunun başlattığı Barış Fırtınası operasyonunun kendileri için ağır bir darbe olduğunu itiraf etti.
Muhammed, "Ülkenin doğusu ve güneyi halen Hafter'in elinde. Ancak Terhune'yi ve Trablus Havaalanı'nı kaybetmeyi beklemiyorduk. Bize 'başkent Trablus'u alın' talimatı verildi ama alamadık. Türkiye ile Trablus hükümeti arasındaki anlaşmayla moralimiz daha da bozuldu." diye konuştu.
"İHA'LARIN BULUNDUĞU ÜSTE BAE'DEN GELEN TEKNİSYENLER ÇALIŞIYOR"
Hava desteğinin Cufra'daki üsten sağlandığını söyleyen Muhammed, Hafter'in elindeki hava gücüyle ilgili kritik bilgiler de verdi:
"Yaklaşık bin 500 hava saldırısı yaptık. Savaş uçağı sayımız değişken; 10 ile 15 arasında. Çünkü arızalananlar oluyor. 6 tane insansız hava aracımız (İHA) var. Bunlar, büyük tip İHA'lar. Onlar Harrube Hava Üssü'nde. Orada Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teknisyenler çalışıyor."
HAFTER'E DESTEK VEREN ÜLKELER: BAE, RUSYA VE MISIR
Hafter güçlerine destek veren ülkelerin Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır olduğunu dile getiren Muhammed, bu ülkelerden kendilerine gelen yardımlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Mühimmatlar Birleşik Arap Emirlikleri'nden kargo uçaklarıyla getiriliyor. Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi başlangıçta 2 taneydi. Sonrasında sayısı arttıysa, bilmiyorum. Rus Wagner şirketi bizim için savaşıyordu ama militanları nasıl getiriyorlar, bilmiyorum."
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