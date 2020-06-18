Rusya'da Kovid-19'dan 500'e yakın sağlık çalışanı öldü
Rusya Federal Sağlık Gözetim Servisi (Roszdravnadzor) Başkanı Alla Samoylova, ülkede bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 500'e yakın sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Samoylova, video konferansla düzenlenen "Sağlık Çalışanların Güvenliği: Sorunlar, Analizler ve Çözümler Konferansı"nda ülkedeki Kovid-19 salgınına dair açıklamalarda bulundu.
Başlangıç döneminde salgına karşı hazır olmadıklarını ve sağlık çalışanlarının yeterli koruyucu ekipmanlarının bulunmadığını belirten Samoylova, "Ölenlerden 489'u sağlık çalışanıdır. Yani 500'e yakın meslektaşımızı kaybettik." dedi.
Öte yandan, konferansın ardından Roszdravnadzor'dan yapılan açıklamada, Samoylova'nın açıklamaları teyit edilmedi.
Açıklamada, rakamın resmi olmadığı bildirildi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 790 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 561 bin 91'e çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, son bir günde ölü sayısının 182 artarak 7 bin 660'a, iyileşen sayısının 9 bin 621 artarak 313 bin 963'e ulaştığı kaydedildi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Somali'de Türk okulu yakınında patlama!
- Japonya'da 'UFO' iddiası!
- ABD ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor
- Korkutan deprem! 7.3 ile sallandı
- Nazarbayev'den üzücü haber! Sağlık durumu...
- Yeni füzeyi denedi! 280 kilometreden tam isabet
- Savaş kapıda! "Karşılık veririz"
- Trump'ı çileden çıkartan ifşa!
- Yunan basını yazdı: Hulusi Akar haklı
- Yunan zulmü günler sonra sona erdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 81 ilde sokağa çıkma yasağı saat kaçta? 20 Haziran sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
- İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Son dakika: Düğün salonları genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa Yunusemre TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Bayburt TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları
- Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? 0.49-0.69 faizli sıfır ve ikinci el taşıt kredisi şartları nelerdir?
- Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!
- MEB takvimi: LGS ne zaman, hangi gün? LGS saat kaçta? 2020 LGS sınav saatleri nedir?
- TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Yalova TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?
- A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Nostalji pikap dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri
- Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa Gemlik 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama