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Rusya'dan son dakika mesajı: ABD'nin Libya'daki tarafları...

Dışişleri Bakanlığından ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Son dakika gelişmesine göre; Rusya, Washington yönetiminin çatışmanın taraflarına nüfuz etmesine olumlu yaklaştı. Rusya, 'nin çabalarıyla ateşkese ulaşılmasından memnuniyet duyacağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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RUSYA'DAN KRİTİK MESAJ: ABD'NİN LİBYA'DAKİ TARAFLARI...

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığından ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Rusya, Washington yönetiminin çatışmanın taraflarına nüfuz etmesine olumlu yaklaştı.

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LAVROV'DAN FLAŞ ÇAĞRI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da ateşkesin sağlanmasına destek vermesi adına 'ye çağrıda bulundu.

Rusya, ABD'nin çabalarıyla ateşkese ulaşılmasından memnuniyet duyacağını duyurdu.

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