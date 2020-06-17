Rusya'dan son dakika mesajı: ABD'nin Libya'daki tarafları...
Rusya Dışişleri Bakanlığından Libya ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Son dakika gelişmesine göre; Rusya, Washington yönetiminin çatışmanın taraflarına nüfuz etmesine olumlu yaklaştı. Rusya, ABD'nin çabalarıyla ateşkese ulaşılmasından memnuniyet duyacağını duyurdu.
SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanlığından Libya ile ilgili flaş bir açıklama geldi.
Rusya, Washington yönetiminin çatışmanın taraflarına nüfuz etmesine olumlu yaklaştı.
LAVROV'DAN FLAŞ ÇAĞRI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da ateşkesin sağlanmasına destek vermesi adına ABD'ye çağrıda bulundu.
Rusya, ABD'nin çabalarıyla ateşkese ulaşılmasından memnuniyet duyacağını duyurdu.
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