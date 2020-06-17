Rusya'dan son dakika mesajı: ABD'nin Libya'daki tarafları...

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanlığından Libya ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Rusya, Washington yönetiminin çatışmanın taraflarına nüfuz etmesine olumlu yaklaştı.

LAVROV'DAN FLAŞ ÇAĞRI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da ateşkesin sağlanmasına destek vermesi adına ABD'ye çağrıda bulundu.

Rusya, ABD'nin çabalarıyla ateşkese ulaşılmasından memnuniyet duyacağını duyurdu.