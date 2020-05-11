11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme

Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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