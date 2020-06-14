14 Haziran 2020, Pazar
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Putin'den ABD yorumu! "Derin bir iç kriz"

Devlet Başkanı , 'deki olayların ülke içindeki bazı derin krizlerin tezahürü olduğunu söyledi. Putin, bunları ABD Başkanı 'ın iktidara gelmesinden itibaren gözlemlediklerini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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PUTİN'DEN ÇARPICI YORUM: DERİN BİR İÇ KRİZ
Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e konuşan Putin, 'nin Atlanta kentinde siyahi bir kişinin polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterileri değerlendirdi.

"ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürüdür." diyen Putin, bunları ABD Başkanı 'ın iktidara gelmesinden itibaren gözlemlediklerini belirtti.

TRUMP AÇIKLAMASI

Putin, "Trump, demokratik şekilde seçimleri kazandı. Kaybeden taraf ise meşruiyetini sorgulamak için her türlü masalı uyduruyor." diye konuştu.

Koronavirüs salgınının ABD'deki birçok sorunu ortaya çıkardığına dikkati çeken Putin, ülkenin siyasi sisteminde de sorunların olduğuna işaret etti.

Putin, "Sorunun, parti grupların çıkarlarının tüm toplum ve halkın çıkarlarının üstüne çıkarılmasında kaynaklandığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA, YENİ TİP SİLAH KONUSUNDA BİR NUMARA"

, 'nın yeni silah tiplerin geliştirilmesi konusunda ilk sırada olduğunu iddia ederek "Sadece mevcut silahlanma potansiyelimizi modernize etmiyoruz, yeni kompleksleri de devreye sokuyoruz. Bu anlamda, bu göstergeyle dünyada bir numara olduğumuz söylenebilir." dedi.

Askeri alanda önde gelen ülkelerin hipersonik silaha sahip olmadıklarına da dikkati çeken Putin, "Ortaklarımız bu silaha sahip olduklarında, biz büyük ihtimal bu silahlarla mücadele araçlarına sahip olacağız." ifadesini kullandı.

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