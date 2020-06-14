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Polis dehşetinde ikinci perde! ABD'de siyahi adam vurularak öldürüldü

Son dakika haberi... George Floyd protestolarının devam ettiği ’de dün gece siyahi bir adam aracında uyuduğu sırada polis tarafından gözaltına altına alınmak istendi. Siyahi adam polise direnince vurularak öldürüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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ABD'DE SİYAHİ ADAM POLİS TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd protestoları sürerken bir skandal daha yaşandı.

ABD'de haftalardır devam eden protestolara rağmen polis şiddeti son bulmuyor. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde dün gece polis aldığı ihbar üzerine bir fast-food restoranına ait park alanına gitti.

GÖZALTINA ALMAK İSTEDİLER
Park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks'u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi. Brooks'un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Polis dehşetinde ikinci perde! ABD'de siyahi adam vurularak öldürüldü POLİS DEHŞETİNDE İKİNCİ PERDE! ABD'DE SİYAHİ ADAM VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Polis, Brooks'u kaçtığı sırada vurarak, öldürdü.

Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada "Cuma günü memurlar saat 22:33'te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar. Olay yerine ulaşan memurlar kendisine test yapmak istediler. Ancak başarısız oldular. Bunun üzerine önleyici gözaltı kararı aldılar. Bu sırada hayatını kaybeden kişi gözaltına alınmaya direndi. Memurlar şok tabancası kullanmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

GBI, olayla ilgili sosyal medyada yer alan videonun incelendiğini aktarırken, Brooks'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

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