Kanada'da son 48 saate Kovid-19 nedeniyle 159 kişi öldü
Kanada genelindeki Kovid-19 kaynaklı ölümler son 48 saatte 159 artarak 8 bin 163'e çıktı. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 1354 artarak 99 bin 528'e yükseldi. Kovid-19 kaynaklı ölümler iki günde 159 artarak 8 bin 163 oldu. Başbakan Trudeau'nun, düzenlediği basın toplantısında, yardım alanların durumlarının inceleneceğini, hak etmeden yararlananların aldıkları miktarı devlete geri ödememeleri halinde 5 bin Kanada doları para ve hapis cezası almaları için düzenleme yapılacağını duyurdu.
Bugüne kadar 2 milyon 113 bin 924 kişiye Kovid-19 testi uygulanırken, Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana hastalıkla ilgili tedavi görerek iyileşenlerin sayısının 59 bin 354 olduğunu açıkladı.
TRUDEAU TEHDİT EDİNCE 190 BİN KİŞİ DEVLET YARDIMINI GERİ ÖDEDİ
Bu arada Kanada'da salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında işlerini kaybedenler için açıklanan aylık 2 bin Kanada doları devlet yardımını bazı kişilerin hak etmedikleri halde alarak istismar ettiklerine dair kamuoyunda oluşan algı, Başbakan Justin Trudeau'yu da harekete geçirdi.
Başbakan Trudeau'nun, düzenlediği basın toplantısında, yardım alanların durumlarının inceleneceğini, hak etmeden yararlananların aldıkları miktarı devlete geri ödememeleri halinde 5 bin Kanada doları para ve hapis cezası almaları için düzenleme yapılacağını duyurmasının ardından Kanada Gelir İdaresi CRA'in internet sitesinde açılan geri ödeme sayfasına 190 binin üzerinde başvuru yapıldı.
"YARDIM ALANLARIN YÜZDE 1 İLA 2'SİNİN SAHTEKARLIK YAPTIĞINI TAHMİN EDİYORUZ"
İstihdam ve İş Gücü Gelişimi Bakanı Carla Qualtrough yaptığı açıklamada, devlet yardımına toplam başvuru sayısının 8.4 milyon kişi olduğunu belirterek, bu rakamın yüzde 1 ila 2'sinin sahtekarlık yaptığını tahmin ettiklerini kaydetti.
Bakan Qualtrough, "Şu anda en iyi tahminimiz bu. Rakamlar her gün tam anlamıyla değişiyor. Ciddi bir incelemeyle hileli olan ve olmayan ödemeleri araştırıyoruz." dedi.
Ulusal Gelir Bakanı Diane Lebouthillier Sözcüsü Jeremy Bellefeuille de yaptığı açıklamada, yardım programının kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili her ipucunun soruşturulduğunu belirtti.
Bu arada Trudeau hükümeti, sahtekarlık yaparak haksız ödeme alanlar için para cezası ve olası hapis cezası verebilecek yeni bir yasa tasarısını hazırlıyor. Tasarının, önümüzdeki günlerde parlamentoya gelmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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