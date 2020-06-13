İran'dan flaş Trump açıklaması: Seçimi kazanma şansı...
Son dakika haberi... İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Başkan Donald Trump'ın Kasım ayında ABD'de yapılacak seçimleri kazanma şansının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu savundu.
Sosyal medyadaki canlı bir yayına katılan Zarif, "Trump'ın, makro politikalarında yaptığı tüm hatalara rağmen, ABD başkanlık seçimlerini tekrar kazanma şansının yüzde 50'nin üzerinde olduğuna inanıyorum" dedi.
Amerikan toplumunda hala yüzde 35'lik bir seçmen tabanın Trump'ı desteklediğini savunan Zarif, Trump'ın bu taban dolayısıyla seçimleri kazanma şansın yüksek olduğunu dile getirdi.
Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü politikayı "yanlış" olarak tanımlayan Zarif, "Trump, İran İslam Cumhuriyeti'nin bittiğine dair söylemlere artık inanmıyor. Ancak yürüttüğü yanlış politikalardan da nasıl döneceğini bilmiyor" görüşünü ileri sürdü.
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