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İran'dan flaş Trump açıklaması: Seçimi kazanma şansı...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Başkan 'ın Kasım ayında 'de yapılacak seçimleri kazanma şansının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu savundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2020
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İRAN'DAN FLAŞ TRUMP AÇIKLAMASI: SEÇİMİ KAZANMA ŞANSI...

Sosyal medyadaki canlı bir yayına katılan Zarif, "Trump'ın, makro politikalarında yaptığı tüm hatalara rağmen, başkanlık seçimlerini tekrar kazanma şansının yüzde 50'nin üzerinde olduğuna inanıyorum" dedi.

Amerikan toplumunda hala yüzde 35'lik bir seçmen tabanın Trump'ı desteklediğini savunan Zarif, Trump'ın bu taban dolayısıyla seçimleri kazanma şansın yüksek olduğunu dile getirdi.

Trump'ın 'a karşı yürüttüğü politikayı "yanlış" olarak tanımlayan Zarif, "Trump, İran İslam Cumhuriyeti'nin bittiğine dair söylemlere artık inanmıyor. Ancak yürüttüğü yanlış politikalardan da nasıl döneceğini bilmiyor" görüşünü ileri sürdü.

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