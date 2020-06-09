09 Haziran 2020, Salı
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Donald Trump sahaya iniyor! Tarih belli oldu

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği mitinglerine "yakın zamanda" başlayacağını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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DONALD TRUMP SAHAYA İNİYOR!
Washington Examiner Muhabiri Byron York'un Twitter'dan George Floyd gösterilerindeki kalabalıklara işaret ederek, Trump'ın mitinglerine devam edebileceğini yazması üzerine Trump da bu tweeti alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Trump, "Büyük talep, (mitinglere) yakın zamanda başlıyoruz, belki gelecek hafta olabilir." ifadesini kullandı.

'de başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak.

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