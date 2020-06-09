Donald Trump sahaya iniyor! Tarih belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine "yakın zamanda" başlayacağını açıkladı.
Washington Examiner Muhabiri Byron York'un Twitter'dan George Floyd gösterilerindeki kalabalıklara işaret ederek, Trump'ın mitinglerine devam edebileceğini yazması üzerine Trump da bu tweeti alıntılayarak paylaşımda bulundu.
Trump, "Büyük talep, (mitinglere) yakın zamanda başlıyoruz, belki gelecek hafta olabilir." ifadesini kullandı.
ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Engelli numarası işe yaramadı!
- "Libya'da söz sahibi Türkiye'dir"
- Netflix ile ABD ordusu karşı karşıya gelebilir
- O ülkede cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
- NATO: Bizi bölemeyecekler
- "Ayasofya'ya dokunmayın" diyenler buna baksın!
- Yunanistan ve İtalya arasında anlaşma
- DSÖ'den iyi haber!
- ABD'de 24 saatlik koronavirüs bilançosu açıklandı
- DSÖ uyardı: Korkunç gün...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?
- Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği devam edecek mi?
- Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?
- SON DAKİKA! Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak? 2020 THY dış hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...
- 9 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı?
- HES kodu alma işlemleri: HES kodu nasıl alınır? SMS ve e-devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır?
- Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?
- Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...