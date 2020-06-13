13 Haziran 2020, Cumartesi
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Netanyahu'nun yakınındaki 3 isimde koronavirüs tespit edildi

İşgalci 'i Başbakanı 'yu koronavirüs korkusu sardı. Yapılan açıklamada, Netanyahu’nun 3 korumasında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2020
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NETANYAHU'DA KORONAVİRÜS KORKUSU

Başbakanı 'nun 3 korumasında koronavirüs tespit edildi.

EV DIŞINDAKİ GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Korona virüs salgını İsrail'de etkisini arttırmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 3 korumasında koronavirüs tespit edildi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada 3 korumanın Başbakanın evinin dışında güvenliği sağladığı aktarıldı.

Başbakanın korumalar ile teması olmadığı ifade edilirken, Netanyahu'nun şimdilik karantinaya alınmasını gerektiren bir durumun olmadığı açıklandı.

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