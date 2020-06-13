13 Haziran 2020, Cumartesi
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Trump, siyahi Amerikalıların talebi üzerine Oklahoma mitingini bir gün erteledi

Köleliğin kaldırılmasının yıl dönümünde ve ırkçılığın başkenti Tulsa'da ilk  mitingini yapacağını söyleyen Başkanı , siyahi Amerikalıların talebi üzerine tarihi bir gün erteledi. Başkan Trump, bu tarihin kasıtlı seçildiği eleştirisini reddetmiş, "Bunu bir kutlama olarak düşünün" demişti. Trump'ın erteleme kararını medya "geri adım attı" şeklinde yorumladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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TRUMP GERİ ADIM ATTI!

Başkanı , 'nın Tulsa kentinde 19 Haziran'da yapacağı mitingini yükselen tepkiler üzerine bir gün erteledi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mitingin 1862'de ülkede köleliğin yasaklanmasının yıl dönümü anısına kutlanan 'Juneteenth' tatiline denk geldiğine dikkati çekerek, " kökenli Amerikalı birçok arkadaşım ve destekçim bize ulaşıp, bu tatile ve bugünün temsil ettiği önemli olaylara saygıdan dolayı miting tarihini değiştirmemizi önerdi" bilgisini paylaştı.

BÜYÜK TARTIŞMAYA YOL AÇTI

Miting biletlerinin satışlarının şimdiden 200 bini aştığını kaydeden Trump, "Gelen talepler doğrultusunda mitingi 20 Haziran'da yapmaya karar verdik" ifadesini kullandı.

Başkan Trump'ın salgın sonrası yapacağı ilk seçim mitingi, ABD'de köleliğin sonlandırıldığı tarihin yıl dönümünde ve bir asır önce siyahların katledildiği yerde yapma kararı büyük tartışmaya yol açmıştı.

CAN KAYBI SAYISI BİLİNMİYOR

ABD liderinin seçtiği Oklahoma'nın Tulsa kenti, yüz yıl önce ABD tarihinde siyahlara yönelik en kanlı şiddet olaylarına sahne olmuştu. Siyah olarak bilinen Greenwood'da siyahlara ait işletmeler beyaz bir grup tarafından ateşe verilmiş ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

ABD tarihinin en büyük ırksal şiddet olayı olarak kayıtlara geçen ve Siyah Wall Street katliamı olarak da bilinen olayda tam can kaybı sayısı bilinmiyor. 30 ila 300 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kızılhaç verilerine göre iki gün boyunca devam eden şiddet olaylarında 1.256 ev yakıldı. Siyahlara ait işletmeler, kiliseler, oteller, bir okul, hastane ve kütüphane hasar gören binalar arasındaydı.

"BUNU BİR KUTLAMA OLARAK DÜŞÜNÜN"

Trump, kampanya mitingini Tulsa'da düzenleme kararını, siyah Amerikalı George Floyd'un geçen ay polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle ülkede ve dünya genelinde ortaya çıkan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestoların sürdüğü bir dönemde aldı. Eleştirileri Fox televizyonunda yanıtlayan ABD Başkanı, bu tarihin kasıtlı seçildiği eleştirisini reddetmiş, "Bunu bir kutlama olarak düşünün" demişti.

Demokrat Senatör Kamala Harris, Perşembe günü Twitter hesabından paylaştığı mesajda Trump'ın kararını, "Bu, sadece beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlara göz kırpmak değil; onlar için düzenlenen bir 'evinize hoş geldiniz' partisidir" sözleriyle eleştirmişti.

Başkan Donald Trump'ın eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci de, köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde ABD tarihinin en büyük ırksal şiddet olayının yaşandığı Tulsa'da miting yapmasını nefret dolu bir adım olarak niteledi ve böylece ırkçı destekçilerine göz kırptığını savundu.

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