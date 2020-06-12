12 Haziran 2020, Cuma
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Birleşmiş Milletler 'ölüm kalım meselesi' dedi ve uyardı!

Son dakika haberi... Genel Sekreteri Antonio , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dijital teknolojinin ''ölüm kalım meselesi'' olduğunu belirterek, bu alanda ülkelere, özel sektörlere ve teknoloji devlerine iş birliği ve evrensel, güvenli, kapsayıcı, uygun fiyatlı erişimi sağlaması çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 'ÖLÜM KALIM MESELESİ' DEDİ VE UYARDI!

, hızlı teknolojik değişimin ele alındığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, dijital teknolojinin pandemiyle mücadelenin merkezinde yer aldığına dikkati çekti.

Dijital teknolojinin salgın döneminde aşı araştırmalarından, online eğitim ve ticarete ve milyonlarca kişinin evden çalışmasına olanak sağladığını anlatan Guterres, dijital teknolojinin sağlık konusunda temel bilgilere erişimde de ''ölüm kalım meselesi'' olduğunu ifade etti.

İNTERNETE ERİŞİM ÇAĞRISI

''Gelişmiş ülkelerde 2019'da internete erişim yüzde 87 iken bu oran en az gelişmiş ülkelerde yüzde 19'du.'' diyen Guterres, ülkelere, özel sektörlere ve teknoloji devlerine evrensel, güvenli, kapsayıcı, uygun fiyatlı erişimi sağlaması çağrısında bulundu.

"DİJİTAL TEKNOLOJİ HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ OLACAK"

Guterres, ''Kesin olan tek şey, salgın sonrası iyileşip dünyayı yeniden inşa ederken dijital teknoloji her zamankinden daha önemli olacak. Teknolojiye erişimi olmayanlar ise geride bırakılacak.'' dedi.

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