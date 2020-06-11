12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine Metin Topuz tepkisi

Türkiye'den ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine Metin Topuz tepkisi

'nin Büyükelçiliği tarafından hakkında yapılan açıklamaya sert tepki geldi. 'nin Washington Büyükelçiliği, "Bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duyma" ve "adli kovuşturmalara müdahale etmekten kaçınma" çağrısında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
ABONE OL
TÜRKİYE'DEN ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNE METİN TOPUZ TEPKİSİ

'nin Washington Büyükelçiliği, 'nin görevlisi 'a "'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD'nin Büyükelçiliğine, "Bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duyma" ve "adli kovuşturmalara müdahale etmekten kaçınma" çağrısında bulundu.

BÜYÜKELÇİLİK'TEN SKANDAL AÇIKLAMA

Topuz'un "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin "Karardan dolayı hayal kırıklığına uğradık" ve "Kararın geri çevrilmesini umuyoruz" açıklaması yapmasına, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden tepki geldi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Topuz'un "FETÖ'ye yardım etmek"ten suçlu bulunduğu ve 7 gün içinde bu kararı temyize götürme hakkı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Topuz'a yönelik kanuni kararı eleştiren ve bağlamda mahkemenin güvenilirliğini sorgulayan açıklaması, yargı bağımsızlığına bir müdahale teşkil etmekle birlikte yabancı diplomatik misyonların rollerini ve sorumluluklarını belirleyen kural ve uygulamalarla uyuşmamaktadır. ABD Büyükelçiliğine, bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duyma ve adli kovuşturmalara müdahale etmekten kaçınmasını tavsiye ediyoruz."

TOPUZ'A 8 YIL 9 AY HAPİS

Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan müdürleri, askerler ve firari eski savcı ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul 14. , bugün Topuz'u "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış; Topuz hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından ise suç işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü vermişti.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA