Türkiye'den ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine Metin Topuz tepkisi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Metin Topuz hakkında yapılan açıklamaya sert tepki geldi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, "Bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duyma" ve "adli kovuşturmalara müdahale etmekten kaçınma" çağrısında bulundu.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine, "Bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duyma" ve "adli kovuşturmalara müdahale etmekten kaçınma" çağrısında bulundu.
BÜYÜKELÇİLİK'TEN SKANDAL AÇIKLAMA
Topuz'un "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin "Karardan dolayı hayal kırıklığına uğradık" ve "Kararın geri çevrilmesini umuyoruz" açıklaması yapmasına, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden tepki geldi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Topuz'un "FETÖ'ye yardım etmek"ten suçlu bulunduğu ve 7 gün içinde bu kararı temyize götürme hakkı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Topuz'a yönelik kanuni kararı eleştiren ve bağlamda mahkemenin güvenilirliğini sorgulayan açıklaması, yargı bağımsızlığına bir müdahale teşkil etmekle birlikte yabancı diplomatik misyonların rollerini ve sorumluluklarını belirleyen kural ve uygulamalarla uyuşmamaktadır. ABD Büyükelçiliğine, bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duyma ve adli kovuşturmalara müdahale etmekten kaçınmasını tavsiye ediyoruz."
TOPUZ'A 8 YIL 9 AY HAPİS
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri, askerler ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.
Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmıştı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Topuz'u "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış; Topuz hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından ise suç işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü vermişti.
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