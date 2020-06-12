12 Haziran 2020, Cuma
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Libya'da 10 Hafter milisi gözaltına alındı

'nın doğusu darbeci 'e bağlı milislerden kurtarılırken, Terhune kentinde düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında 10 milis ele geçirildi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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LİBYA'DA 10 HAFTER MİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamada, Terhune kenti banliyölerinde güvenlik operasyonu yapan Şehid 2011 Gücünün terörist 'e bağlı Kaniyat milislerinden 10 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı. Libya ordusu operasyon kapsamında bütün batı sahil şehirlerini, Vatiyye Hava Üssü'nü ve Batı Dağı'ndaki bölgeleri ele geçirmişti.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.

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