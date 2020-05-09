ABD ile Çin arasındaki koronavirüs tartışması BM zirvesine sıçradı
ABD ile Çin arasındaki coronavirüs tartışması devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Çin Virüsü' sözleri ile başlayan, virüsün laboratuvarda üretildiğine dair kanıtları gördüğünü söylemesi ile zirve yapan kriz, BM zirvesine de sıçradı. DSÖ'yü savunan Çin ile DSÖ'yü eleştiren ABD arasındaki gerilim nedeniyle görüşmeler tıkandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden karşı karşıya gelen ABD ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tartışmaları nedeniyle kilitledi. Edinilen bilgiye göre, BMGK'nin 6 haftadan uzun süredir müzakere ettiği Kovid-19 karar tasarısı, DSÖ tartışmaları yüzünden tıkandı.
KÜRESEL ATEŞKES ÇAĞRISI
Kovid-19 salgınıyla mücadele için Fransa ve BMGK'nin geçici üyelerinden Tunus tarafından hazırlanan tasarı, 90 gün küresel ateşkes talep ediyor.
ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından da yapılan "küresel ateşkes" çağrısınadestek verirken, Çin tasarıda DSÖ'ye de referansta bulunulmasını istiyor. ABD ise ''Çin yanlısı ve salgınla mücadelede başarısız olmakla'' eleştirip fon desteğini kestiği DSÖ'ye tasarıda atıfta bulunulmasına karşı çıkıyor.
İNSANİ YARDIMLARIN SAĞLANABİLMESİ…
Öte yandan ABD, tasarının salgınla mücadelenin çatışmalar yüzünden engelsiz yapılabilmesi ve insani yardımların sağlanabilmesi için küresel ateşkese odaklanması gerektiğini de savunuyor.
Bir taraftan da diplomatik çevrelerde, Cenevre merkezli DSÖ'nün uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu BMGK'nin alanına girmediği ve Konseyin küresel ateşkese odaklanması gerektiği tartışmaları devam ediyor.
ÇİN ŞEFFAFLIK KONUSUNA SICAK BAKMIYOR
ABD, tasarıda ülkelerden ölü ve vaka sayıları dahil doğru veri paylaşımı ve şeffaflık talep ediyor. Çin ise şeffaflık konusuna sıcak bakmıyor. Durum bu olunca ABD ve Çin arasındaki DSÖ tartışması, BMGK'deki Kovid-19 tasarısını veto tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.
Tasarının sahibi Fransa ise Konseyin yeni bir başarısızlıkla daha anılmaması için daha fazla müzakere ve uzlaşı yolları arıyor. Suriye başta olmak üzere Myanmar, Libya, Yemen konularında da daha önce veto gücüne sahip 5 daimi üye Rusya, ABD, Çin, Fransa ve İngiltere tarafından birçok kez kilitlenen BMGK, şimdiyse ''insanlığın ortak düşmanı'' Kovid-19 konusunda görüş ayrılıklarına sahne oluyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Simpsonlar şimdi de o felaketi bildi!
- Hafter milisleri Libya'da roketli saldırı gerçekleştirdi
- Bilim insanlarından koronavirüs ilacı açıklaması!
- İyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti
- Almanya’da camiler yeniden ibadete açıldı
- Afganistan'da 150 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı
- Hafter'den Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı
- Corona virüs böyle ortaya çıktı! Son noktayı DSÖ koydu...
- Pence'in ofisinde bir kişi daha koronavirüs oldu
- Ajanslar son dakika olarak geçti! Kan donduran fotoğraflar...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?
- Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?
- AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?
- Seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?
- Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Sokağa çıkma yasağı olan 24 il hangileri? (Video)
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?
- Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- Bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Anneler Günü tarihi...
- Bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı detayları...
- 9 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?