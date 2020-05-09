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ABD ile Çin arasındaki koronavirüs tartışması BM zirvesine sıçradı

ile arasındaki tartışması devam ediyor. ABD Başkanı 'ın, 'Çin Virüsü' sözleri ile başlayan, virüsün laboratuvarda üretildiğine dair kanıtları gördüğünü söylemesi ile zirve yapan kriz, BM zirvesine de sıçradı. 'yü savunan Çin ile DSÖ'yü eleştiren ABD arasındaki gerilim nedeniyle görüşmeler tıkandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ KRİZ BM'YE SIÇRADI

Yeni tip (Kovid-19) salgını yüzünden karşı karşıya gelen ve , Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (), Dünya Sağlık Örgütü () tartışmaları nedeniyle kilitledi. Edinilen bilgiye göre, BMGK'nin 6 haftadan uzun süredir müzakere ettiği Kovid-19 karar tasarısı, DSÖ tartışmaları yüzünden tıkandı.

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KÜRESEL ATEŞKES ÇAĞRISI

Kovid-19 salgınıyla mücadele için ve BMGK'nin geçici üyelerinden Tunus tarafından hazırlanan tasarı, 90 gün küresel talep ediyor.

ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından da yapılan "küresel ateşkes" çağrısınadestek verirken, Çin tasarıda DSÖ'ye de referansta bulunulmasını istiyor. ABD ise ''Çin yanlısı ve salgınla mücadelede başarısız olmakla'' eleştirip fon desteğini kestiği DSÖ'ye tasarıda atıfta bulunulmasına karşı çıkıyor.

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İNSANİ YARDIMLARIN SAĞLANABİLMESİ…

Öte yandan ABD, tasarının salgınla mücadelenin çatışmalar yüzünden engelsiz yapılabilmesi ve insani yardımların sağlanabilmesi için küresel ateşkese odaklanması gerektiğini de savunuyor.

Bir taraftan da diplomatik çevrelerde, merkezli DSÖ'nün uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu BMGK'nin alanına girmediği ve Konseyin küresel ateşkese odaklanması gerektiği tartışmaları devam ediyor.

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ÇİN ŞEFFAFLIK KONUSUNA SICAK BAKMIYOR

ABD, tasarıda ülkelerden ölü ve vaka sayıları dahil doğru veri paylaşımı ve şeffaflık talep ediyor. Çin ise şeffaflık konusuna sıcak bakmıyor. Durum bu olunca ABD ve Çin arasındaki DSÖ tartışması, BMGK'deki Kovid-19 tasarısını veto tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.

Tasarının sahibi Fransa ise Konseyin yeni bir başarısızlıkla daha anılmaması için daha fazla müzakere ve uzlaşı yolları arıyor. başta olmak üzere , , konularında da daha önce veto gücüne sahip 5 daimi üye , ABD, Çin, Fransa ve tarafından birçok kez kilitlenen BMGK, şimdiyse ''insanlığın ortak düşmanı'' Kovid-19 konusunda görüş ayrılıklarına sahne oluyor.

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