28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri BM İdlib'e 108 TIR'la yardım gönderdi

BM İdlib'e 108 TIR'la yardım gönderdi

Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yapılan katliam nedeniyle BM yardım göndermeye devam ediyor. , bölgede yaşayan sivillere 108 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
BM İDLİB'E 108 TIR'LA YARDIM GÖNDERDİ

(BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 108 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 108 TIR, konvoy halinde ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiş yaparak Suriye'nin İdlib kentine hareket etti.

BM'nin araçlarında yüklü bulunan insani yardım malzemeleri kent merkezinde ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA