12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de kaldırım olmadığı için yolda yürüyen siyahi gençlerin gözaltına alınmasına tepki

ABD'de kaldırım olmadığı için yolda yürüyen siyahi gençlerin gözaltına alınmasına tepki

'nin eyaletinde yolun ortasından yürüdüğü için gözaltına alınan iki görüntüleri tepkilere neden oldu. Görüntüde, gözaltı sırasında siyahi gençlerden biri, "Siz beni hapiste veya ölü olarak görmek istiyorsunuz." diyerek polisin ırkçı bir davranış sergilediğine vurgu yaparken, diğer gencin ise arkadaşını sakinleştirmeye çalıştığı yer alıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
ABONE OL
ABD’DE YİNE AYNI OLAY! KALDIRIMDA YÜRÜMEDİ DİYE…

Siyahi Floyd'un Minneapolis'te gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatına kaybetmesine yönelik ülke genelinde protestolar devam ederken, 4 Haziranda Tulsa'da yaşanan bir olay ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

Polislerin üzerinde bulunan kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, iki tenha bir yolda yürürken iki polis tarafından arkalarından yaklaşılarak durdurulduğu ve yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı görüldü.

ABD'de kaldırım olmadığı için yolda yürüyen siyahi gençlerin gözaltına alınmasına tepki ABD'DE KALDIRIM OLMADIĞI İÇİN YOLDA YÜRÜYEN SİYAHİ GENÇLERİN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

YASALARA AYKIRI

Gençler polislere niye gözaltına alındıklarını sorarken polislerden biri trafiğe açık yolda yürümenin yasalara aykırı olduğunu söylediği duyuldu. Bunun üzerine iki siyahi gencin, yaya kaldırımı olmadığı için yolda yürümek zorunda kaldıklarını belirtmelerine rağmen polisin gençleri dinlemeyerek zorla polis aracına bindirdiği görüldü.

"BENİ HAPİSTE VEYA ÖLÜ OLARAK GÖRMEK İSTİYORSUNUZ"

Görüntüde, gözaltı sırasında siyahi gençlerden biri, "Siz beni hapiste veya ölü olarak görmek istiyorsunuz." diyerek polisin ırkçı bir davranış sergilediğine vurgu yaparken, diğer gencin ise arkadaşını sakinleştirmeye çalıştığı yer alıyor.

Lise çağında olduğu tahmin edilen iki gencin yere yatırılıp ters kelepçe ile gözaltına alınmasına tepki yağarken, Tulsa Belediye Başkanı George Bynum olay hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu. İlgili polis şubesinin, olaya gösterilen tepkiler üzerine polisler tarafından çekilen gözaltı görüntülerini yayınlamak zorunda kaldığı kaydedildi.

George Floyd altın kaplama tabutla gömülecek |Son dakika GEORGE FLOYD ALTIN KAPLAMA TABUTLA GÖMÜLECEK |SON DAKİKA
ABD’de ikinci George Floyd vakası! Defalarca Nefes alamıyorum diye bağırdı ABD'DE İKİNCİ GEORGE FLOYD VAKASI! DEFALARCA "NEFES ALAMIYORUM" DİYE BAĞIRDI
Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd protestosuna katıldı MADONNA KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GEORGE FLOYD PROTESTOSUNA KATILDI

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA